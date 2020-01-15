Пермяк упал с 5 этажа и остался жив
Мужчину отправили в больницу
Он получил серьезные травмыФото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми с высоты упал мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пермяк упал с 5 этажа.
На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего 47-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы. С сочетанными травмами его отправили в медсанчасть №9.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU