Пермяк упал с 5 этажа и остался жив

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:51:26+03:00

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В Индустриальном районе Перми с высоты упал мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пермяк упал с 5 этажа.

На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего 47-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы. С сочетанными травмами его отправили в медсанчасть №9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU