2020-01-15T08:11:59+03:00
Происшествия

В Перми женщина на внедорожнике врезалась в ограду и получила травму

Ей назначили амбулаторное лечение
Лилия Абибулаева
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Она превысила скорость. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюОна превысила скорость. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Авария произошла днем 14 января. В Дзержинском районе Перми 46-летняя жительница Краснокамска не справилась с управлением и врезалась в разделительную полосу.

В ГУ МВД по Пермском краю сообщили о том, что она ехала по улице Якутской в сторону Красноборской. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением. В результате аварии она получила травму шеи. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с иномаркой. В результате этого ДТП пострадал 35-летний пассажир легкового автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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