В Прикамье автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с иномаркой

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:09:28+03:00

Фото с места аварии из аккаунта @chp_59 в Instagram

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На трассе Пермь – Березники автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавший. По предварительным данным, один из участников ДТП не справился с управлением и выехал на «встречку»

Как сообщили корреспонденту «КП»- Пермь» в краевой ГИБДД, авария произошла 14 января в в 14.15

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе. -Там произошло столкновение с автобусом марки «Сетра». В результате этого ДТП пострадал 35-летний пассажир легкового автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение.

Пассажирам автобуса был предоставлен другой транспорт и они продолжили движение, в ДТП они не пострадали. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU