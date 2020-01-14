В Прикамье автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с иномаркой
На трассе Пермь – Березники автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавший. По предварительным данным, один из участников ДТП не справился с управлением и выехал на «встречку»
Как сообщили корреспонденту «КП»- Пермь» в краевой ГИБДД, авария произошла 14 января в в 14.15
- По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе. -Там произошло столкновение с автобусом марки «Сетра». В результате этого ДТП пострадал 35-летний пассажир легкового автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение.
Пассажирам автобуса был предоставлен другой транспорт и они продолжили движение, в ДТП они не пострадали. По факту ДТП сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU