2019-10-11T07:37:37+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 20-летний парень

Молодого человека отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с высоты третьего этажа дома на Лодыгина упал 20-летний местный житель.

Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина. Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты 7 этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось. Из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи»

ИСТОЧНИК KP.RU

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