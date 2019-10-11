В Перми с высоты упал 20-летний парень

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-11T07:37:37+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с высоты третьего этажа дома на Лодыгина упал 20-летний местный житель.

Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина. Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты 7 этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось. Из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи»

ИСТОЧНИК KP.RU