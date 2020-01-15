2020-01-15T07:31:47+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло 14 января
Лилия Абибулаева
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Причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.Причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми загорелась квартира на 4 этаже многоквартирного дома. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что возгорание произошло на площади 1 кв.метр. Пожар быстро потушили, но, к сожалению, без жертв не обошлось. На полу в квартире нашли тело хозяина - 81 -летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в одном из общежитий Перми произошел пожар. Эвакуировали 40 жильцов, одного мужчину с отравлением продуктами горения отвезли в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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