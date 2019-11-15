Ночью в одном из общежитий Перми произошел пожар
Ночью 14 ноября в Мотовилихинском районе Перми произошел пожар. Загорелась комната в общежитии на ул. Лякишева, 6.
В пятиэтажном здании в этот момент находились люди, они спали, а по коридорам и этажам начал распространяться едкий дым. Кто-то из жильцов проснулся и позвонил в дежурную часть. Прибывшие пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в комнате на первом этаже. Из нее эвакуировали мужчину, который надышался продуктами горения. Затем одни пожарные тушили пламя, а другие начали будить и выводить в безопасное место остальных жильцов общежития.
Всего было эвакуировано 40 человек. Спустя несколько минут пожарным удалось локализовать открытое горение, а потом ликвидировать возгорание полностью. Это произошло в 04.40 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU