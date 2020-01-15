На трассе в Прикамье сбили лося

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:45:09+03:00

Встреча с лосем может привести к печальным последствиям и для автомобилиста Фото: архив "КП"

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В Пермском крае за вторую неделю года произошло одно ДТП с диким животным. В понедельник, 6 января, на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Карагайском районе легковой автомобиль сбил полуторагодовалого лося. От удара животное погибло. Водитель легковушки уехал.

В Министерстве природы Пермского края предупреждают о том, что за сбитое животное автомобилистам грозят крупные штрафы. Кроме того, встреча с лосем может привести к печальным последствиям и для автомобилиста.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Прикамье погибли два человека. Еще трое доставлены в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU