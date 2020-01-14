2020-01-14T08:44:08+03:00
Происшествия

Смертельная авария в Пермском крае: в ДТП погибли два человека

Еще трое доставлены в больницу
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото с места аварии пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото с места аварии пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае в аварии погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло днем 13 января в Куединском районе. По трассе ехал автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился житель Ижевска.

- По предварительной информации, на 28 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Опель", - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир "Лады" скончались на месте.

Также в ведомстве сообщили, что пассажирка "Опеля" и двое пассажиров "Лады" попали в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска
Смертельная авария в Пермском крае: в ДТП погибли два человека
Коммунальные платежи вырастут в 2020 году в Прикамье в среднем на 3 %
В Пермском крае в туалете нашли труп мужчины
Хоккеисты «Молота-Прикамье» уступили «Ижстали» со счетом 0:3
В Перми судили членов разбойной банды, которые нашли жертву через соцсеть
В Перми скончался 3-летний мальчик, которого перед Новым годом на переходе сбила машина
В Перми за 3 года реконструируют Дворец молодежи
Из-за оттепели ледовый городок на эспланаде могут закрыть
В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы
За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми
В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года
В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев
Перми легковушка влетела в пассажирский автобус
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом