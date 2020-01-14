Смертельная авария в Пермском крае: в ДТП погибли два человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае в аварии погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло днем 13 января в Куединском районе. По трассе ехал автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился житель Ижевска.

- По предварительной информации, на 28 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Опель", - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир "Лады" скончались на месте.

Также в ведомстве сообщили, что пассажирка "Опеля" и двое пассажиров "Лады" попали в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU