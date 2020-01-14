Стоимость билетов на "Ласточку" из Перми до Екатеринбурга снижена
В РЖД снизили цены на билеты на "Ласточку" маршрутом Пермь-Екатеринбург.
- С 14 января в вагонах с местами для сидения (класса 2С, 2Е, 2В) действуют скидки: 40% на откидные места, 20 % - на все остальные, - сообщили в РЖД.
Самый недорогой билет на "Ласточку" теперь стоит 575 рублей.
Напомним, что "Ласточку" запустили 9 декабря. Она выезжает из Перми в 6.27 и прибывает в Екатеринбург в 11.43. Время в пути составляет 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга она уезжает в 17.16 и прибывает в Пермь в 22.52. Время в пути - 5 часов 26 минут.
Наш корреспондент в новогодние каникулы прокатилась на "Ласточке" и рассказала о плюсах и минусах скоростной электрички.
ИСТОЧНИК KP.RU