2020-01-14T12:04:04+03:00
Общество

Стоимость билетов на "Ласточку" из Перми до Екатеринбурга снижена

На откидные места действует скидка в 40 %
Елена КОНОВА
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Самый недорогой билет на "Ласточку" теперь стоит 575 рублейСамый недорогой билет на "Ласточку" теперь стоит 575 рублейФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В РЖД снизили цены на билеты на "Ласточку" маршрутом Пермь-Екатеринбург.

- С 14 января в вагонах с местами для сидения (класса 2С, 2Е, 2В) действуют скидки: 40% на откидные места, 20 % - на все остальные, - сообщили в РЖД.

Самый недорогой билет на "Ласточку" теперь стоит 575 рублей.

Напомним, что "Ласточку" запустили 9 декабря. Она выезжает из Перми в 6.27 и прибывает в Екатеринбург в 11.43. Время в пути составляет 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга она уезжает в 17.16 и прибывает в Пермь в 22.52. Время в пути - 5 часов 26 минут.

Наш корреспондент в новогодние каникулы прокатилась на "Ласточке" и рассказала о плюсах и минусах скоростной электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стоимость билетов на "Ласточку" из Перми до Екатеринбурга снижена
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