«Ласточка» от Перми до Екатеринбурга начнет ходить с 9 декабря

Через две недели, 9 декабря, в путь до Екатеринбурга отправится первая «Ласточка». Скоростные электрички будут ходить от Перми II с остановками на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Расписание будет удобно для тех пермяков, кому надо съездить в соседний город на денек по делам.

- Электропоезд «Ласточка» будет отправляться из Перми в 6.27 и прибывать в Екатеринбург в 11.43, - сообщили «Комсомолке» в Министерстве транспорта Пермского края. - Время в пути составит 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17.16, на Пермь II прибудет в 22.52. Время в пути - 5 часов 26 минут. Быстрее разогнаться не позволяют состояние рельсов и крутые повороты и склоны по пути следования.

Ранее предполагалось, что в составе «Ласточки» будут вагоны трех уровней комфортности, но Федеральная пассажирская компания решила, что экономически выгоднее будет сделать состав только из вагонов класса «Стандарт» с сидячими местами. В поезде будут два туалета - в первом и последнем вагонах.

Ориентировочная стоимость билета от Перми до Екатеринбурга составит 1051,1 рубля. Столько же стоит билет в плацкартный вагон обычных поездов.

Напомним, сейчас скоростные электрички ходят из Перми до Верещагино и Кишерти. РЖД рассматривают возможность запустить «Ласточки» еще по двум маршрутам - до Краснокамска и Чусового.