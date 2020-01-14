2020-01-14T06:24:37+03:00
Происшествия

В Пермском крае в туалете нашли труп мужчины

Обстоятельства его гибели выясняются
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По факту трагедии проводится проверкаПо факту трагедии проводится проверкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье в туалете обнаружили труп мужчины. Как сообщили в Кунгурской городской службе спасения, 8 января в обеденное время им позвонили из местного отделения полиции. Выяснилось, что в одном из общежитий Кунгура по улице Голованово не открывается дверь в уборную комнату. Полицейские попросили о помощи.

- Спасатели выехали на место, чтобы разблокировать дверь, - рассказали в пресс-службе. - Используя инструменты, они открыли дверь в уборную. Там спасатели обнаружили труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции.

По факту гибели жителя Кунгура проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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