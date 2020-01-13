В Перми скончался 3-летний мальчик, которого перед Новым годом на переходе сбила машина

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:46:02+03:00

Родной дядя перевозил его на снегокате через дорогу

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В краевом минздраве сообщили, что в больнице скончался 3-летний мальчик, которого 27 декабря прошлого года сбил автомобиль Renault Duster. Тогда в ДТП пострадал и его 38-летний родной дядя – он перевозил племянника через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Трагическая авария произошла в Орджоникидзевском районе Перми на улице Лянгасова.

В городском отделе ГИБДД тогда сообщили, что за рулем иномарки сидела 29-летняя женщина. При этом госавтоинспекторы напомнили, что при переходе проезжей части следует брать детей на руки или вести рядом с собой.

- Врачи две недели боролись за жизнь мальчика, но 10 января он скончался, - отметили в министерстве здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU