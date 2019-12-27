«Пермяк вез ребенка на снегокате». В Перми иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-27T15:19:45+03:00

Оба пострадавших в больнице с травмами

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27 декабря в Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали семилетний мальчик и его 38-летний дядя.

- Авария случилась в 14 часов 50 минут на улице Лянгасова, - сообщили подробности в пресс-службе городского отдела ГИБДД. - 29-летняя женщина – водитель, управлявшая автомобилем Renault Duster в районе дома 37 сбила двух пешеходов.

Мужчина и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Взрослый вез мальчика на снегокате. В результате дорожного происшествия и ребенок и его дядя были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что переходить улицу следует только по пешеходным переходам, при этом держа ребенка за руку. При перевозке детей в санках или на снегокате, при переходе проезжей части, следует брать детей на руки или вести рядом с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU