В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы
Мужчина в черной куртке караулил детей у школы в Свердловском районе и нападал на них с ножом. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Один из местных жителей заступился за ребят
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что молодого человека задержали.
- Сотрудники полиции установили личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе, - сообщили в полиции. - Его задержали. Ведется проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что подростков, напавших на пермских школьников, арестовали на два месяца. Суд проходил в палате отделения сосудистой хирургии
ИСТОЧНИК KP.RU