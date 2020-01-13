В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:24:18+03:00

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Мужчина в черной куртке караулил детей у школы в Свердловском районе и нападал на них с ножом. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Один из местных жителей заступился за ребят

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что молодого человека задержали.

- Сотрудники полиции установили личность молодого человека, причастного к совершению противоправного деяния в Свердловском районе, - сообщили в полиции. - Его задержали. Ведется проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что подростков, напавших на пермских школьников, арестовали на два месяца. Суд проходил в палате отделения сосудистой хирургии

ИСТОЧНИК KP.RU