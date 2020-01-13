За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:53:00+03:00

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В Пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошедшую неделю. Так, по данным ГИБДД, в Перми с 6 по 12 января произошло 10 аварий с пострадавшими. Травмы получили 14 человек.

Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 2860 нарушений. Из них 402 - нарушение ПДД пешеходами. За прошедшую неделю остановили 68 нетрезвых водителей, в 4 случаев водители выезжали на полосу встречного движения.

182 нарушения совершили водители автобусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка влетела в пассажирский автобус. . Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU