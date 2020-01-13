За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми
В Пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошедшую неделю. Так, по данным ГИБДД, в Перми с 6 по 12 января произошло 10 аварий с пострадавшими. Травмы получили 14 человек.
Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 2860 нарушений. Из них 402 - нарушение ПДД пешеходами. За прошедшую неделю остановили 68 нетрезвых водителей, в 4 случаев водители выезжали на полосу встречного движения.
182 нарушения совершили водители автобусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка влетела в пассажирский автобус. . Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU