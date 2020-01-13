13 Янв. 2020 2020-01-13T13:56:09+03:00

От удара они разъехались по сторонам [видео]

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В Перми в Дзержинском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.

chp_59 Перми легковушка влетела в пассажирский автобус

Свидетели ДТП сообщают о том, что водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу. От удара оба транспортных средства разъехались по разным сторонам дороги.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, водителя автомобиля зажало в машине, его долго не могли достать.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU