Перми легковушка влетела в пассажирский автобус
В Перми в Дзержинском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.
Свидетели ДТП сообщают о том, что водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу. От удара оба транспортных средства разъехались по разным сторонам дороги.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, водителя автомобиля зажало в машине, его долго не могли достать.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU