В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:09:52+03:00

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Утром в понедельник, 13 января, движение трамваев в центре Перми было парализовано. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что трамвайные пути перегородил большегруз.

Машины застряла, выезжая с Осинской на Петропавловскую. Долгое время большегруз не мог сдвинуться с места. Из-за этого движение трамваев в обе стороны приостановили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка влетела в пассажирский автобус. Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU