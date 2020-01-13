2020-01-13T14:09:52+03:00
Происшествия

В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев

ЧП произошло утром 13 января
Лилия Абибулаева
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Машины застряла, выезжая с Осинской Фото: Мой город - ПермьМашины застряла, выезжая с Осинской Фото: Мой город - Пермь
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Утром в понедельник, 13 января, движение трамваев в центре Перми было парализовано. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что трамвайные пути перегородил большегруз.

Машины застряла, выезжая с Осинской на Петропавловскую. Долгое время большегруз не мог сдвинуться с места. Из-за этого движение трамваев в обе стороны приостановили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка влетела в пассажирский автобус. Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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