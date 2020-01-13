В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев
ЧП произошло утром 13 января
Машины застряла, выезжая с Осинской Фото: Мой город - Пермь
Изменить размер текста:
Утром в понедельник, 13 января, движение трамваев в центре Перми было парализовано. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что трамвайные пути перегородил большегруз.
Машины застряла, выезжая с Осинской на Петропавловскую. Долгое время большегруз не мог сдвинуться с места. Из-за этого движение трамваев в обе стороны приостановили.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка влетела в пассажирский автобус. Авария произошла в Дзержинском районе на улице Энгельса. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU