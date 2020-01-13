2020-01-13T07:56:11+03:00
Происшествия

В Перми в результате ДТП пострадали два человека

Пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Авария произошла на улице Восточный обходАвария произошла на улице Восточный обходФото: Василий Вахрин
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Авария произошла на трассе в Перми утром в воскресенье, 12 января. Источник в правоохранительных органах сообщил, что авария произошла на улице Восточный обход.

По предварительной информации, один из участников аварии не справился с управлением. В результате столкновения легковушек пострадали два человека. На место ДТП вызвали сотрудников «скорой помощи».

Медики осмотрели пострадавших 43-летнего мужчину и 29-летнюю женщину и отправили с травмами в городскую больницу №6.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло страшное ДТП. На 157 км трассы столкнулись три легковушки. В социальных сетях пишут, что виновник аварии ехал со скоростью 100 км/ч. От удара машины превратились в груду металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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