В Перми в результате ДТП пострадали два человека
Авария произошла на трассе в Перми утром в воскресенье, 12 января. Источник в правоохранительных органах сообщил, что авария произошла на улице Восточный обход.
По предварительной информации, один из участников аварии не справился с управлением. В результате столкновения легковушек пострадали два человека. На место ДТП вызвали сотрудников «скорой помощи».
Медики осмотрели пострадавших 43-летнего мужчину и 29-летнюю женщину и отправили с травмами в городскую больницу №6.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло страшное ДТП. На 157 км трассы столкнулись три легковушки. В социальных сетях пишут, что виновник аварии ехал со скоростью 100 км/ч. От удара машины превратились в груду металлолома.
ИСТОЧНИК KP.RU