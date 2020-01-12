2020-01-12T11:34:03+03:00
Происшествия

«Двое - погибли, один – в больнице». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП

Машины превратились в груду металлолома
Лилия Абибулаева
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На месте аварии работали сотрудники экстренных служб. Фото: ЧП БерезникиНа месте аварии работали сотрудники экстренных служб. Фото: ЧП Березники
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В Пермском крае на трассе Пермь-Березники произошло ДТП. По сообщению очевидцев, в аварии погибли два человека и один пострадал.

На 157 км трассы столкнулись три легковушки. В социальных сетях пишут, что виновник аварии ехал со скоростью 100 км/ч. От удара машины превратились в груду металлолома.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Вольво". Также столкнулись еще две легковушки. Водитель и пассажирка "Тойоты" скончались на месте. Пассажирку "Вольво" отправили в больницу.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU

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