«Двое - погибли, один – в больнице». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП
В Пермском крае на трассе Пермь-Березники произошло ДТП. По сообщению очевидцев, в аварии погибли два человека и один пострадал.
На 157 км трассы столкнулись три легковушки. В социальных сетях пишут, что виновник аварии ехал со скоростью 100 км/ч. От удара машины превратились в груду металлолома.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Вольво". Также столкнулись еще две легковушки. Водитель и пассажирка "Тойоты" скончались на месте. Пассажирку "Вольво" отправили в больницу.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено».
ИСТОЧНИК KP.RU