В Перми на дороге сбили женщину

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:31:27+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала местная жительница. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что днем в субботу, 11 января, на Улице Уральской легковой автомобиль сбил 74-летнюю женщину.

На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшую и отправили ее в городскую клиническую больницу №4.

По факту аварии проводится проверка

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло страшное ДТП. На 157 км трассы столкнулись три легковушки. В социальных сетях пишут, что виновник аварии ехал со скоростью 100 км/ч. От удара машины превратились в груду металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU