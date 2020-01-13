В Перми закрылся последний зал фитнес-сети «Edward Gym»
Фитнес-сеть «Edward Gym» закрыла свой последний зал в микрорайоне Пролетарский в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что клиентам не вернули деньги за купленные абонементы.
Ранее сеть закрыла еще два зала на Садовом и Загарье. Сейчас «Edward Gym» владеет только бассейном «Кама», но в прошлом году его работа была приостановлена из-за найденных там микроорганизмов.
Фитнес- сеть «Edward Gym» появилась в Перми в 2003 году.
Напомним, ранее мы писали о том, что второй гриль-бар «ШАШЛЫКОFF» открылся в Перми. Гриль-бар находится на первом этаже торгового комплекса «Новая Столица» и занимает там около 300 кв.метров.
ИСТОЧНИК KP.RU