В Перми закрылся последний зал фитнес-сети «Edward Gym»

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:24:13+03:00

Фитнес- сеть «Edward Gym» появилась в Перми в 2003 году Фото: Василий Вахрин

На его месте возможно будет продуктовый магазин

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Фитнес-сеть «Edward Gym» закрыла свой последний зал в микрорайоне Пролетарский в Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что клиентам не вернули деньги за купленные абонементы.

Ранее сеть закрыла еще два зала на Садовом и Загарье. Сейчас «Edward Gym» владеет только бассейном «Кама», но в прошлом году его работа была приостановлена из-за найденных там микроорганизмов.

Фитнес- сеть «Edward Gym» появилась в Перми в 2003 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что второй гриль-бар «ШАШЛЫКОFF» открылся в Перми. Гриль-бар находится на первом этаже торгового комплекса «Новая Столица» и занимает там около 300 кв.метров.

ИСТОЧНИК KP.RU