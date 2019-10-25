2019-10-25T15:30:34+03:00
Общество

Второй гриль-бар «ШАШЛЫКОFF» открылся в Перми

Он находится в торговом центре «Новая Столица»
Лилия Абибулаева
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Фото из группы "ШашлыкоFF Пермь"Фото из группы "ШашлыкоFF Пермь"
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В Индустриальном районе Перми открылся второй ресторан популярной сети «ШашлыкоFF». Издание «Business Class» сообщает, что гриль-бар находится на первом этаже торгового комплекса «Новая Столица» и занимает там около 300 кв.метров.

Меня заведения достаточно разнообразно: закуски, салаты, горячие и приготовленные на гриле, блюда, кебабы, шашлыки и стейки.

Первый ресторан «ШашлыкоFF» открылось в Перми в торговом центре «Айсберг Модерн» в апреле 2018 года

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье возле Белогорского монастыря появится гостиница. Гостиница с видом на Белогорский монастырь будет рассчитана на 200 номеров. Она необходима, так как в последнее время увеличилось количество паломников в монастырь. Каждый год сюда приезжают несколько десятков тысяч человек. Закончить строительство хотят к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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