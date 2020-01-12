«Где голова – рыжее пятно». В Перми на крыше здания обнаружили тело мужчины
В Мотовилихинском районе Перми местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» что, тело обнаружили на крыше здания на улице Крупской.
Туловище мужчины припорошило снегом, а там, где голова, виднелось рыжее пятно. Личность погибшего пермяка установить не удалось.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожие нашли труп молодого мужчины. В Индустриальном районе Перми, на углу улиц Нефтяников и Одоевского, прохожие обнаружили тело мужчины, лежащее под навесом крытого перехода возле стройки.
ИСТОЧНИК KP.RU