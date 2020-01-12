«Где голова – рыжее пятно». В Перми на крыше здания обнаружили тело мужчины

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:48:21+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» что, тело обнаружили на крыше здания на улице Крупской.

Туловище мужчины припорошило снегом, а там, где голова, виднелось рыжее пятно. Личность погибшего пермяка установить не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожие нашли труп молодого мужчины. В Индустриальном районе Перми, на углу улиц Нефтяников и Одоевского, прохожие обнаружили тело мужчины, лежащее под навесом крытого перехода возле стройки.

ИСТОЧНИК KP.RU