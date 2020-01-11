2020-01-11T14:15:49+03:00
Происшествия

В Перми прохожие нашли труп молодого мужчины

Криминалисты будут выяснять причины его смерти
Андрей МАТЛИН
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В Индустриальном районе Перми, на углу улиц Нефтяников и Одоевского, прохожие обнаружили тело мужчины, лежащее под навесом крытого перехода возле стройки. Тот не подавал признаков жизни, и очевидцы позвонили в полицию.

- На вид ему около сорока лет, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Личность умершего устанавливается. Причины его смерти должна выяснить медицинская экспертиза. Внешних признаков насильственных действий криминалисты при предварительном осмотре не обнаружили.

Фото: страница группы "ЧП и ДТП г.Пермь" в Instagram.

Фото: страница группы "ЧП и ДТП г.Пермь" в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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