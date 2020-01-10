В Перми 14-летнего мальчика, который получил травму глаза при взрыве петарды, выписали домой
Вчера вечером, 9 января, во дворе десятиэтажного дома на улице Челюскинцев, 7 подростки взрывали петарды. Одна из них разорвалась рядом с 14-летним парнем, он почувствовал боль в левом глазу.
Как мы уже писали, пострадавшего увезли в офтальмологическое отделение микрохирургии глаза Пермской городской клинической больницы №2.
Врачи констатировали контузию глазного яблока левого глаза. Сегодня микрохирурги-офтальмологи осмотрели маленького пациента.
- К счастью, выяснилось, что травма глаза не требует хирургического вмешательства, и госпитализация не требуется, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. – Сегодня пострадавшего выписали домой, он будет лечиться амбулаторно.
Тем не менее, в ГУ МВД России сообщили, что по факту взрыва петарды, причинившей травму подростку, проведут проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU