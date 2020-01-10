2020-01-10T15:31:30+03:00
Происшествия

В Прикамье вылетел в кювет междугородний автобус с пассажирами

Он шел по маршруту «Добрянка-Пермь»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Днем 10 января пассажирский автобус маршрута № 530 «Добрянка-Пермь» недалеко от деревни Ключи вылетел с дороги и оказался в кювете.

Как сообщили в краевой полиции, ДТП как такового не было.

- Автобус просто занесло на встречную полосу, а затем развернуло, и он вылетел на обочину, - объяснили в ведомстве. – А потом продолжил движение. Никто при этом не пострадал.

Это уже второе происшествие с автобусами за эту пятницу. Напомним, в 14.30 в массовую аварию попал автобус, перевозивший юных спортсменов, возвращавшихся со сборов. Под Краснокамском столкнулись семь транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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