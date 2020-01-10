Количество пострадавших при массовой аварии под Краснокамском растет
- Все дети, пострадавшие в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой, на амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в краевой клинической детской больнице.
Напомним, 10 января около 14:30 на автодороге подъезд к М7 Волга под Краснокамском произошла массовая авария. Столкнулись семь транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров. В автобусе ехали ребята из секции армейского рукопашного боя, которые возвращались из Чайковского, со сборов.
На машинах скорой помощи по больницам развезли девять пострадавших: пятерых взрослых и четверых детей.
Впоследствии обратились в больницы еще три человека: один взрослый и двое детей.
Таким образом, пострадали в аварии шестеро детей. После осмотра в краевой детской больнице все они от госпитализации отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU