Количество пострадавших при массовой аварии под Краснокамском растет

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:15:25+03:00

Теперь их уже 12 человек

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- Все дети, пострадавшие в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой, на амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в краевой клинической детской больнице.

Напомним, 10 января около 14:30 на автодороге подъезд к М7 Волга под Краснокамском произошла массовая авария. Столкнулись семь транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров. В автобусе ехали ребята из секции армейского рукопашного боя, которые возвращались из Чайковского, со сборов.

На машинах скорой помощи по больницам развезли девять пострадавших: пятерых взрослых и четверых детей.

Впоследствии обратились в больницы еще три человека: один взрослый и двое детей.

Таким образом, пострадали в аварии шестеро детей. После осмотра в краевой детской больнице все они от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU