В пермском спорткомплексе «Олимпия» спустя два месяца после отравления вновь работает кафе
В Перми в спорткомплексе «Олимпия» вновь работает кафе. А ведь еще два месяца назад после обеда в «Олимпии» несколько десятков человек попали в больницу с сильным отравлением, а 11-летний мальчик скончался. Следователи начали проверку, а кафе закрыли.
Организаторы уверяют, что у кафе новый оператор питания и еда в заведении полностью безопасная.
- Друзья, на смотровой площадке спорткомплекса вновь работает кафе! - написали в социальных сетях. - Здесь вас ждут полноценные завтраки, обеды и ужины, полезные перекусы, вкусные десерты и выпечка собственного производства. Любое блюдо вы можете взять с собой!
ИСТОЧНИК KP.RU