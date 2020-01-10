В пермском спорткомплексе «Олимпия» спустя два месяца после отравления вновь работает кафе

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:08:41+03:00

Организаторы уверяют, что у кафе новый оператор питания и еда в заведении полностью безопасная. Фото: СК "Олимпия"

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В Перми в спорткомплексе «Олимпия» вновь работает кафе. А ведь еще два месяца назад после обеда в «Олимпии» несколько десятков человек попали в больницу с сильным отравлением, а 11-летний мальчик скончался. Следователи начали проверку, а кафе закрыли.

Организаторы уверяют, что у кафе новый оператор питания и еда в заведении полностью безопасная.

- Друзья, на смотровой площадке спорткомплекса вновь работает кафе! - написали в социальных сетях. - Здесь вас ждут полноценные завтраки, обеды и ужины, полезные перекусы, вкусные десерты и выпечка собственного производства. Любое блюдо вы можете взять с собой!

ИСТОЧНИК KP.RU