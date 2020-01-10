В Прикамье за 2019 год добыли 171 волка

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:25:23+03:00

В первые дни нового года в рамках регулирования численность добыто 2 волка. фото: Министерство природы Пермского края

Последнюю охоту провели уже в 2020 году

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В Пермском крае проводят работы по регулированию численности волков. Так, с начала 2019 года в Прикамье добыли 171 волка.

В первые дни нового года в рамках регулирования численность добыто 2 волка. Последняя охота состоялась 4 января в поселке Усть-Черная Гайнского района. Добыта одна молодая самка волка.

Также еще одну особь волка добыли в Ильинском районе.

Напомним, ранее мы писали о том, что после нападения стаи собак на детей в Перми усилили работу службы отлова. Ребенок до сих пор лежит в реанимации в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU