В Прикамье за 2019 год добыли 171 волка
Последнюю охоту провели уже в 2020 году
В первые дни нового года в рамках регулирования численность добыто 2 волка. фото: Министерство природы Пермского края
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В Пермском крае проводят работы по регулированию численности волков. Так, с начала 2019 года в Прикамье добыли 171 волка.
В первые дни нового года в рамках регулирования численность добыто 2 волка. Последняя охота состоялась 4 января в поселке Усть-Черная Гайнского района. Добыта одна молодая самка волка.
Также еще одну особь волка добыли в Ильинском районе.
Напомним, ранее мы писали о том, что после нападения стаи собак на детей в Перми усилили работу службы отлова. Ребенок до сих пор лежит в реанимации в тяжелом состоянии
ИСТОЧНИК KP.RU