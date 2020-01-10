Бывшего начальника УКСа Пермского края подозревают в халатности при сносе гаражей в Разгуляе

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:12:13+03:00

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- Уголовное дело по халатности возбуждено в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского, - рассказала «Комсомолке» руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Ольга Цыгвинцева. - Обвинение никому не предъявлено. Дело пока расследуется, собираются необходимые доказательства. Мы расследуем действия каждого сотрудника УКСа, после чего им будет дана квалификация.

Напомним, сотрудники УКСа допустили незаконный снос гаражей в Разгуляе – на месте будущего строительства новой сцены театра оперы и балета. В результате их бездействия были демонтированы более пятидесяти гаражных боксов, принадлежащих жителям Перми - без договоренности с их владельцами.

Сейчас Дмитрий Левинский находится в СИЗО. Он был задержан в рамках другого уголовного дела - о хищении при строительстве зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU