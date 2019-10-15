2019-10-15T15:04:49+03:00
Общество

Следователи возбудили уголовное дело после сноса гаражей

На данный момент демонтировано более 50 гаражных боксов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после сноса гараже в Ленинском районе. Демонтировать гаражные боксы на Разгуляе начали в апреле 2019 года.

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю выяснили, что ГКУ ПК «УКС Пермского края» заключило договор по устройству территории в микрорайоне Разгуляй. Однако условиями договора не предусмотрен снос гаражей.

Организация - подрядчик снесла более 50 гаражных боксов. О начале сноса знали сотрудники Управления капитального строительства Пермского края, но ничего не сделали, что предотвратить это. В результате нарушены права владельцев гаражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГУФСИН по Пермскому краю проводит инспекторскую проверку. Сотрудники ведомства проверят подразделения уголовно-исполнительной системы Пермского края и оценят их работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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