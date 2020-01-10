2020-01-10T09:23:28+03:00
Общество

Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы

Поделиться:
Все сообщения, поступившие от горожан в выходные дни, незамедлительно проверялись ремонтными бригадами «ПСК»Все сообщения, поступившие от горожан в выходные дни, незамедлительно проверялись ремонтными бригадами «ПСК»
Изменить размер текста:

В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в нормативном режиме обеспечили подачу тепловой энергии жителям Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Энергоресурсы поступали в многоквартирные дома бесперебойно, специалисты энергокомпании незамедлительно реагировали на обращения от населения.

Все сообщения, поступившие от горожан в выходные дни, незамедлительно проверялись ремонтными бригадами «ПСК», и при необходимости принимались меры по устранению повреждений на теплопроводах. В новогодние каникулы только в краевой столице теплоэнергетиками оперативно отремонтировано 14 дефектов на изношенных участках тепловых сетей.

Успешное прохождение пиковых нагрузок в период новогодних и рождественских праздников достигнуто за счет плановых ремонтных работ на ТЭЦ и тепловых сетях, высокого уровня инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры и профессионализма сотрудников, отмечает главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев. «Энергокомпания ответственно подошла к выполнению комплекса мер по подготовке к отопительному сезону, а также проявила самоотверженность, отрабатывая сообщения от населения даже в новогоднюю ночь. В целом праздничный период пройден компанией без замечаний благодаря неравнодушному отношению энергетиков к своему делу», – отметил он.

Для удобства горожан в 2020 году продолжает работу телефон «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в центральной диспетчерской ООО ПСК: (342) 243-72-99.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Также в контур управления Пермского филиала входят теплоснабжающие компании – АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» - основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1 423,1 МВт, тепловая мощность – 5 854,7 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье две 19-летние подруги обокрали знакомого на полмиллиона рублей
После смерти 11-летнего школьника, который заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, возбудили уголовное дело против медиков
В новогодние каникулы новые трамваи «Лев» и «Львята» перевезли бесплатно 40 тысяч пермяков
Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы
Пермский «Гортранс» выделит 1 миллиард рублей на обслуживание маршрутов
В Пермском крае трое мужчин напали на 16-летнего студента, избили и ограбили его
В результате ДТП в центре Перми пострадал один человек
В Перми при взрыве петарды 14-летний мальчик получил травму глаза
«Шла по кладбищу и кричала». Пермские спасатели помогли заблудившейся женщине
В Перми арестовали 182 партии снюса
В Перми в 2020 году начнется капитальный ремонт улицы Крупской и площади Дружбы
В Пермском крае на пожаре в бане погиб мужчина
В Рождество в пермской больнице скончалась пятимесячная девочка, попавшая в ДТП
В Прикамье пьяный водитель въехал в чужую машину и отправится за это в колонию
Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста
В Перми умер мальчик, отравившийся в СК «Олимпия»
В 2020 году в Перми отремонтируют 77 дворов
В Прикамье назначили руководителя Центра развития экспорта
«Избили, сломали челюсть и хвост». В Перми волонтеры спасают кошку, которую бросили умирать на льду
В центре Перми выставили на продажу кафе «Тюльпан»
Пермские спасатели на вертолете доставили туриста в больницу
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается метель и сильный ветер
В Перми за новогодние праздники при уборке снега выявили 285 нарушений
В Перми проанализируют площадки под строительство аквапарка
В Прикамье мужчина трижды ограбил квартиру своей знакомой
В Прикамье изъяли 125 литров опасной «незамерзайки»
В Перми спасатели сняли со льда группу подростков
Пермяка осудили за производство и продажу наркотиков
В Прикамье из-за угрозы взрыва опечатали заправку