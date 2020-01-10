Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» обеспечили теплоснабжение жителей Прикамья в новогодние каникулы

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:23:28+03:00

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В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в нормативном режиме обеспечили подачу тепловой энергии жителям Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Энергоресурсы поступали в многоквартирные дома бесперебойно, специалисты энергокомпании незамедлительно реагировали на обращения от населения.

Все сообщения, поступившие от горожан в выходные дни, незамедлительно проверялись ремонтными бригадами «ПСК», и при необходимости принимались меры по устранению повреждений на теплопроводах. В новогодние каникулы только в краевой столице теплоэнергетиками оперативно отремонтировано 14 дефектов на изношенных участках тепловых сетей.

Успешное прохождение пиковых нагрузок в период новогодних и рождественских праздников достигнуто за счет плановых ремонтных работ на ТЭЦ и тепловых сетях, высокого уровня инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры и профессионализма сотрудников, отмечает главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев. «Энергокомпания ответственно подошла к выполнению комплекса мер по подготовке к отопительному сезону, а также проявила самоотверженность, отрабатывая сообщения от населения даже в новогоднюю ночь. В целом праздничный период пройден компанией без замечаний благодаря неравнодушному отношению энергетиков к своему делу», – отметил он.

Для удобства горожан в 2020 году продолжает работу телефон «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в центральной диспетчерской ООО ПСК: (342) 243-72-99.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Также в контур управления Пермского филиала входят теплоснабжающие компании – АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» - основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1 423,1 МВт, тепловая мощность – 5 854,7 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU