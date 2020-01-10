В результате ДТП в центре Перми пострадал один человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:06:16+03:00

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В Ленинском районе Перми произошло ДТП. На перекрестке улиц Попова и Луначарского иномарка столкнулась с «Ладой Грантой».

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла ночью. Житель Челябнска, управлявший иномаркой, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с отечественной легковушкой. 19-летний водитель «Лады» получил ушибы тела и головы. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. В отношении жителя Челябинска возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Рождество в пермской больнице скончалась пятимесячная девочка, попавшая в ДТП. В автомобиль ее родителей врезался Renault Sandero

ИСТОЧНИК KP.RU