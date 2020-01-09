2020-01-09T19:30:56+03:00
Происшествия

В Рождество в пермской больнице скончалась пятимесячная девочка, попавшая в ДТП

В автомобиль ее родителей врезался Renault Sandero
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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Днем 3 января 59-летний водитель автомобиля Renault Sandero, ехавшего со стороны Очера в Пермь, превысил скорость и не смог справиться с управлением. На 423-м километре трассы его машину вынесло на полосу встречного движения, по которой ехала «Лада Гранта».

Автомобили врезались друг в друга. В отечественной легковушке ехала семья с двумя детьми. В результате столкновения пострадали и родители, и дети. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

- 7 января пятимесячная девочка скончалась в больнице, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Пермского края. - По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Всегос 31 декабря по 8 января на дорогах Прикамья произошло 456 дорожно-транспортных происшествий. В 62 авариях 8 человек погибли, среди них 1 ребенок. 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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