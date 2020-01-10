В Перми при взрыве петарды 14-летний мальчик получил травму глаза

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Перми произошло ЧП. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что вечером 9 января около дома № 7 по улице Челюскинцев 14-летний подросток взрывал петарды и получил травму. Педарда попала в глаз мальчику.

На место происшествия вызвали врачей «скорой помощи». Мальчика осмотрели и контузией левого глазного яблока отправили в городскую больницу №2.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок получил травмы после катания на тюбинге. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, днем 6 января 10-летний ребенок решил покататься на тюбинге на горках, расположенных на улице Янаульская.

ИСТОЧНИК KP.RU