В Перми ребенок получил травмы после катания на тюбинге
В Перми мальчик получил травмы, катаясь на тюбинге. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, днем 6 января 10-летний ребенок решил покататься на тюбинге на горках, расположенных на улице Янаульская.
- В результате школьник получил травмы, - сообщил собеседник. - Его отвезли в Краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Также у мальчика диагностирован ушиб грудной клетки.
Добавим, что еще один инцидент, связанный с зимними развлечениями, произошел на улице Муромской. Там 4-летний ребенок, катаясь с обычной горки,получил сотрясение мозга. Он находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU