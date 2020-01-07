В Перми ребенок получил травмы после катания на тюбинге

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:04:01+03:00

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В Перми мальчик получил травмы, катаясь на тюбинге. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, днем 6 января 10-летний ребенок решил покататься на тюбинге на горках, расположенных на улице Янаульская.

- В результате школьник получил травмы, - сообщил собеседник. - Его отвезли в Краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Также у мальчика диагностирован ушиб грудной клетки.

Добавим, что еще один инцидент, связанный с зимними развлечениями, произошел на улице Муромской. Там 4-летний ребенок, катаясь с обычной горки,получил сотрясение мозга. Он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU