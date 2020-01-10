2020-01-10T06:37:52+03:00
Общество

В Перми в 2020 году начнется капитальный ремонт улицы Крупской и площади Дружбы

Реконструкцию планируют начать уже в феврале
Лилия Абибулаева
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Масштабная реконструкция обойдется в 244 миллиона рублей.Масштабная реконструкция обойдется в 244 миллиона рублей.Фото: Василий Вахрин
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Городские власти объявили аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту площади Дружбы и улицы Крупской. Издание «Business Class» сообщает о том, что подготовка к реконструкции должна начаться уже в феврале, а весной приступят к переустройству сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. В июне подрядчик начнет прокладывать «ливневку».

Также в период с мая по ноябрь 2020 года будут менять трамвайные пути.

Полностью закончить работы планируют в августе 2020 года. Масштабная реконструкция обойдется в 244 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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