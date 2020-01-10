В Перми в 2020 году начнется капитальный ремонт улицы Крупской и площади Дружбы
Городские власти объявили аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту площади Дружбы и улицы Крупской. Издание «Business Class» сообщает о том, что подготовка к реконструкции должна начаться уже в феврале, а весной приступят к переустройству сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. В июне подрядчик начнет прокладывать «ливневку».
Также в период с мая по ноябрь 2020 года будут менять трамвайные пути.
Полностью закончить работы планируют в августе 2020 года. Масштабная реконструкция обойдется в 244 миллиона рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста.
ИСТОЧНИК KP.RU