2020-01-09T18:35:34+03:00
Общество

Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста

Водителям предложили пути объезда
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба УралуправтодораФото: пресс-служба Уралуправтодора
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На неделю с 13 по 19 января на 331-м километре трассы Пермь - Екатеринбург будет введено ограничение движения для всех видов транспортных средств. На этом участке ремонтируют мост. Ограничения будут вводиться на время демонтажа пролетных строений путепровода в связи с его капитальным ремонтом.

- Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. - При возникновении пробки существует альтернативный проезд - через Московский тракт. Для левых поворотов в села Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 и 317 км трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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