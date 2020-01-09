Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:35:34+03:00

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На неделю с 13 по 19 января на 331-м километре трассы Пермь - Екатеринбург будет введено ограничение движения для всех видов транспортных средств. На этом участке ремонтируют мост. Ограничения будут вводиться на время демонтажа пролетных строений путепровода в связи с его капитальным ремонтом.

- Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. - При возникновении пробки существует альтернативный проезд - через Московский тракт. Для левых поворотов в села Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 и 317 км трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU