2020-01-10T06:21:24+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре в бане погиб мужчина

Его обнаружили после того, как потушили пожар
Лилия Абибулаева
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Причина пожара устанавливается.Причина пожара устанавливается.Фото: Василий Вахрин
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В среду, 8 января, загорелась юаня в городе Лысьва. На место незамедлительно выехали пожарные.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу сообщили, что в результате ЧП погиб один человек. Тело обнаружили уже после того, как потушили пожар.

Общая площадь пожара составила 0,5 кв.м. По факту возгорания проводится проверка. Причина устанавливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на кондитерской фабрике в Перми произошел пожар. В цеху, где производят сухие завтраки, произошло короткое замыкание в элекрическом щитке, и загорелась изоляция. Площадь возгорания составила 1 погонный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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