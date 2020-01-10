В Пермском крае на пожаре в бане погиб мужчина
В среду, 8 января, загорелась юаня в городе Лысьва. На место незамедлительно выехали пожарные.
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу сообщили, что в результате ЧП погиб один человек. Тело обнаружили уже после того, как потушили пожар.
Общая площадь пожара составила 0,5 кв.м. По факту возгорания проводится проверка. Причина устанавливается.
Напомним, ранее мы писали о том, что на кондитерской фабрике в Перми произошел пожар. В цеху, где производят сухие завтраки, произошло короткое замыкание в элекрическом щитке, и загорелась изоляция. Площадь возгорания составила 1 погонный метр.
ИСТОЧНИК KP.RU