На кондитерской фабрике в Перми произошел пожар

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:42:41+03:00

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В Перми на кондитерской фабрике произошло возгорание. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сообщение о пожаре поступило около 23:00 8 января.

В цеху, где производят сухие завтраки, произошло короткое замыкание в элекрическом щитке, и загорелась изоляция. Площадь возгорания составила 1 погонный метр.

Из здания самостоятельно эвакуировались 48 человек. Пострадавших и погибших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе сгорел большегруз. Фотографии появились в социальных сетях накануне. На кадрах пожарные тушат то, что осталось от большегруза. Восстановлению он уже не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU