Из Перми в Екатеринбург на «Ласточке»: бесшумно, но дорого, долго и не комфортно

Как я ждала «Ласточку» до Екатеринбурга! Мы с мужем даже поездку к друзьям в этот город затеяли в расчете на пуск скоростной электрички. Задумывалось все просто: рано утром выехали, на следующий день вечером вернулись домой, два дня в Екатеринбурге. Тем более накануне знакомые расхваливали, как они с комфортом ездили на «Ласточке» до Кунгура.

Первый тревожный звоночек прозвенел, когда накануне поездки я не смогла купить билеты на сайте РЖД. Сайт упорно перенаправлял меня на главную страницу либо предлагал доехать до Екатеринбурга на проходящем пассажирском поезде. За билетами на электричку пришлось ехать на вокзал.

Как оказалось, в воскресенье «Ласточки» не ходят. Именно поэтому мне и не удалось купить билет на сайте. Но и сообщить данную информацию сайт не захотел.

В итоге вперед мы отправились на проходящем поезде «Минск - Новосибирск», а на обратный путь купили билеты на «Ласточку». Так что получилось сравнить два вида транспорта. И сравнение оказалось не в пользу скоростной электрички.

Во-первых, на поезде оказалось быстрее. Он шел 5 часов 20 минут, а электричка - 5 часов 36 минут.

Во-вторых, дешевле. Плацкартный билет вместе с постельным бельем обошелся в 1036 рублей, а проезд на «Ласточке» - в 1196 рублей.

И в-третьих, уровень комфорта. Да, «Ласточка» шла почти бесшумно, не подпрыгивая на стыках рельсов. Но, пожалуй, это был единственный ее плюс. Потому что пресловутые «мягкие кресла третьего класса» не особо отличались от обычных сидений городских автобусов. К тому же напиханы в вагон они были плотно, как в самолете компании-лоукостера. Да еще и были скомпонованы, как в обычных электричках: сиденьями навстречу друг другу. При этом колени пассажиров, сидящих напротив, упирались в наши колени.

Просидеть пять с лишним часов в таком положении было бы очень утомительно. К счастью, напротив были свободные места, куда мы и смогли пересесть. Почему сразу туда не сели? Потому что билеты продавались с указанием мест. И севшие на промежуточной станции пассажиры могли бы попросить нас освободить их законные места.

Так что я очень радовалась, что из-за воскресного выходного вперед пришлось ехать в плацкарте. Потому что в шесть утра я спокойно забралась на свою полку и проспала чуть ли не всю дорогу.

Кстати, в «Ласточке» всего два туалета - в первом и последнем вагонах. Правда, они большие и "био". А в поезде - два туалета на каждый вагон. Но на остановках они не работают.

Проехать полтора-два часа до Кунгура на «Ласточке» - наверняка приятнее, чем на старой электричке. Но вот до Екатеринбурга на ней ехать я бы никому не посоветовала.