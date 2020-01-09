В Перми спасатели сняли со льда группу подростков

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:36:25+03:00

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В Кировском районе Перми вечером 8 января местные жители заметили на льду реки Камы группу подростком. Об этом очевидцы сообщили в службу спасения и в полицию.

Компания из 3 - 5 человек переходила по льду реку от одного берега до другого. Их заметили на середине реки. Они шли по протоптанной тропке. Она начиналась от железной женской фигуры на берегу. По информации источника в правоохранительных органах, тропинку часто используют рыбаки.

С подростками провели профилактическую беседу и отпустили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае работают пять ледовых переправ.В Пермском крае работают пять ледовых переправ

ИСТОЧНИК KP.RU