В Пермском крае работают пять ледовых переправ

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:41:33+03:00

аждая переправа обладает своей грузоподъемностью, от 3 до 10 тонн Фото: Василий Вахрин

При толщине льда меньше 7 см выход на лед запрещен

Изменить размер текста: A A

Передвигаться по льду можно только на оборудованных переправах. В Пермском крае функционируют пять ледовых переправ: через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские городки, в Оханском районе, в Соликамском городском округе, через реку Сылва вблизи села Насадка, через реку Сылва рядом с Троицей.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что при выходе на лед необходимо соблюдать определенные правила. Каждая переправа обладает своей грузоподъемностью, от 3 до 10 тонн.

Выходить на лед запрещено, если толщина меньше 7 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU