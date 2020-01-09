В Пермском крае работают пять ледовых переправ
При толщине льда меньше 7 см выход на лед запрещен
аждая переправа обладает своей грузоподъемностью, от 3 до 10 тоннФото: Василий Вахрин
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Передвигаться по льду можно только на оборудованных переправах. В Пермском крае функционируют пять ледовых переправ: через реку Чусовая в поселке Верхнечусовские городки, в Оханском районе, в Соликамском городском округе, через реку Сылва вблизи села Насадка, через реку Сылва рядом с Троицей.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что при выходе на лед необходимо соблюдать определенные правила. Каждая переправа обладает своей грузоподъемностью, от 3 до 10 тонн.
Выходить на лед запрещено, если толщина меньше 7 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU