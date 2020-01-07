2020-01-07T12:12:17+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе сгорел большегруз

Возгорание произошло в моторном отсеке
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы "ЧП ДТП Пермь"Скриншот с видео из группы "ЧП ДТП Пермь"
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В Пермском крае на трассе загорелся большегруз. Фотографии появились в социальных сетях накануне. На кадрах пожарные тушат то, что осталось от большегруза. Восстановлению он уже не подлежит.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ЧП произошло еще в 15 часов 6 января.

- Погибших и пострадавших в результате нет, - добавили в пресс-службе. - Возгорание произошло в моторном отсеке большегруза. Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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