В Прикамье на трассе сгорел большегруз
Возгорание произошло в моторном отсеке
Скриншот с видео из группы "ЧП ДТП Пермь"
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В Пермском крае на трассе загорелся большегруз. Фотографии появились в социальных сетях накануне. На кадрах пожарные тушат то, что осталось от большегруза. Восстановлению он уже не подлежит.
В пресс-службе МЧС уточнили, что ЧП произошло еще в 15 часов 6 января.
- Погибших и пострадавших в результате нет, - добавили в пресс-службе. - Возгорание произошло в моторном отсеке большегруза. Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU