В Прикамье на трассе сгорел большегруз

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:12:17+03:00

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В Пермском крае на трассе загорелся большегруз. Фотографии появились в социальных сетях накануне. На кадрах пожарные тушат то, что осталось от большегруза. Восстановлению он уже не подлежит.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ЧП произошло еще в 15 часов 6 января.

- Погибших и пострадавших в результате нет, - добавили в пресс-службе. - Возгорание произошло в моторном отсеке большегруза. Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU