В Перми с высоты упала 19-летняя девушка

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:17:27+03:00

Ее отправили в больницу в тяжелом состоянии

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В Мотовилихинском районе Перми из окна выпала 19-летняя девушка. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды, о том, что ЧП произошло в 23:15 в среду, 8 января.

Пермячка выпала с 8 этажа, но осталась жива. Очевидцы вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели девушку. Она получила серьезные травмы, с помощью аппарата ИВЛ девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна на машину упала женщина и погибла. Трагедия произошла 3 октября в микрорайоне Парковый недалеко от улицы Подлесной.

ИСТОЧНИК KP.RU