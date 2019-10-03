В Перми из окна на машину упала женщина и погибла

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-03T10:51:09+03:00

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Утром в Дзержинском районе произошло ЧП. На припаркованную машину упала женщина.

Трагедия произошла 3 октября в микрорайоне Паркой недалеко от улицы Подлесной. Из окна многоэтажки выпала женщина. Пермячка упала на припаркованную у дома машину. От удара крышу автомобиля смяло.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Работали спасатели и сотрудники "скорой помощи". К сожалению, к моменту прибытия враче женщина скончалась. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна выпал 34-летний мужчина. Пермяк выпал из окна 4 этажа дома на Подлесной. По сообщению источника, мужчина упал на козырек подъезда. Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С переломом наружной лодыжки его отправили в травмпункт городской клинической больницы №4.

ИСТОЧНИК KP.RU