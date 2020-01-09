2020-01-09T07:05:06+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении легковушки и снегохода пострадал один человек

Авария произошла 3 января
Лилия Абибулаева
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По данному факту проводится проверка. Фото: 98 пожарно-спасательная часть СуксунаПо данному факту проводится проверка. Фото: 98 пожарно-спасательная часть Суксуна
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В Суксуне произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. В первые дни нового года, 3 января, в селе Советная снегоход «Тайга» столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадал один человек.

О происшествии сообщили в 98 пожарно-спасательной части Суксуна. На ликвидации ДТП участвовало 4 человека личного состава 98-ПСЧ и 1 единица техники.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в снегу застряла машина скорой помощи. В социальных сетях очевидец разместил видео того, как машина скорой помощи застряла в снегу. В Березниках во дворе дома по улице Юбилейная,108, машина скорой помощи, приехавшая на вызов, завязла в неубранном снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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