В Прикамье в снегу застряла машина скорой помощи

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:05:47+03:00

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В социальных сетях очевидец разместил видео того, как машина скорой помощи застряла в снегу. В Березниках во дворе дома по улице Юбилейная,108, машина скорой помощи, приехавшая на вызов, завязла в неубранном снегу.

«А потом скорая не приедет вовремя и кто-то ее не дождется.....», - прокомментировал автор свое видео, опубликованное в группе ЧП Березники!.

Напомним, в Перми также большие проблемы с уборкой снега во дворах. На днях большие споры среди пользователей соцсетей вызвало видео, на котором мужчина на инвалидной коляске чистит тротуар от снега и наледи у новостройки по улице Луньевская. Одни хвалили инвалида за инициативу, другие ругали оператора, который вместо помощи снимал, третьи призывали жаловаться на управляющую компанию.

Скорая в Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU