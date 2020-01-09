«Даже к частному детективу обращались». Пермячка готова заплатить за пропавшего шпица 150 тысяч рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:49:49+03:00

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-Новогоднего чуда не случилось, но я верю в Рождественское, - пишет в социальных сетях хозяйка шпица в группе «Мой город - Пермь».

Ее питомец пропал после выставки собак 30 ноября. По словам женщины, сумку с Симой - кличка собаки - унес неизвестный мужчина.

Женщина очень переживает из-за случившегося. Сима появилась у нее полтора года назад, и с тех пор они были неразлучны. После пропажи собаки, хозяйка разместила объявление о вознаграждении в 50 тысяч рублей. Сейчас женщина предлагает 150 тысяч.

- Мы повышаем наше вознаграждение за возврат Симы. Сейчас это 150 тысяч рублей, либо в подарок роскошный щенок померанского шпица, - пишет женщина. - Так же щедро отблагодарим за любую ценную информацию о местонахождении нашей девочки. Возможно, вы были свидетелем, как некий мужчина забирал Симу, либо знаете, где она сейчас находится. Я не верю, что на такой крупной выставке, кроме двух девочек никто этого не заметил.

Если вы видели Симу или знаете, где она, звоните по телефону: 89124850710

ИСТОЧНИК KP.RU