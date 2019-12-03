"Я ночами не сплю, ищу Симочку". Пермячка готова заплатить 50 тысяч рублей за пропавшего шпица

- Я себе места не нахожу все эти дни, почти не сплю, все бегаю и ищу Симу, - говорит пермячка Марина Трубинова.

30 ноября в ДКЖ проходила выставка собак. Там участвовала и померанский шпиц Сима, любимица Марины Трубиновой.

- Примерно с период с 14 до 14.30 мы посадили ее в переноску - отдыхать между рингами - но, видимо, неплотно закрыли дверцу, - говорит пермячка. - Потом пошли на второй этаж потренировать другую собаку. Нас не было минут двадцать. В это время Сима, возможно, выбралась и пошла искать меня. Конечно, когда мы обнаружили пропажу, мы сразу бросились искать Симу, обежали все здание, территорию около него. И следа нет.

Женщина очень переживает из-за случившегося. Сима появилась у нее полтора года назад, и с тех пор они были неразлучны.

- Шпицы ведь такие преданные, очень привязываются к хозяину, - говорит Марина. - Она очень скучает по мне и ждет. А мы даже не знаем, где ее уже искать. Если бы кто-то из собачников что-то знал про Симу, мне бы обязательно сказали. А пока информации никакой нет. Сейчас распространяем листовки в соцсетях. Нашедшему Симу я готова заплатить 50 тысяч рублей или подарить щенка шпица. Любого, на выбор. Если что, у нашей девочки на животе есть клеймо. Звоните мне в любое время по телефону 89124850710.